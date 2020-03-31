"Больше не можем терять время": новый глава Минздрава Степанов обозначил приоритеты своей работы

Министр Кабинета министров Олег Немчинов представил Максима Степанова коллективу Минздрава.

Новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов назвал приоритетами своей работы борьбу с коронавирусом и завершение медицинской реформы.

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Об этом Степанов сказал сегодня во время знакомства с коллективом министерства, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Впереди немало работы. Первый приоритет — борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет — медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней», — подчеркнул Степанов.

Также в пресс-службе сообщили, что сегодня предыдущий министр здравоохранения Илья Емец ввел нового руководителя ведомства в курс дел, а министр Кабинета министров Олег Немчинов официально представил Степанова коллективу Минздрава.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 30 марта назначила Степанова на должность министра здравоохранения.