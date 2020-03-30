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Рада назначила Степанова министром здравоохранения

16:45, 30 марта 2020
Политика
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Максим Степанов - новый глава Минздрава / фото: УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий правительственный проект постановления № 3290 проголосовали 246 народных депутатов из 346 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 марта, Верховная Рада Украины не поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения. За соответствующий правительственный проект постановления № 3284 проголосовали только 217 народных депутатов.

Перед этим Верховная Рада приняла постановление "Об освобождении Илья Емца от должности министра здравоохранения Украины".

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