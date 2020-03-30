Рада назначила Степанова министром здравоохранения
16:45, 30 марта 2020Политика
698 0
За это решение проголосовали 246 нардепов.
Максим Степанов - новый глава Минздрава / фото: УНИАН
Верховная Рада Украины назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения.
Читайте такжеСивохо уволили с должности в СНБО
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий правительственный проект постановления № 3290 проголосовали 246 народных депутатов из 346 зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 марта, Верховная Рада Украины не поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения. За соответствующий правительственный проект постановления № 3284 проголосовали только 217 народных депутатов.
Перед этим Верховная Рада приняла постановление "Об освобождении Илья Емца от должности министра здравоохранения Украины".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter