Рада назначила Степанова министром здравоохранения

За это решение проголосовали 246 нардепов.

Верховная Рада Украины назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий правительственный проект постановления № 3290 проголосовали 246 народных депутатов из 346 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 марта, Верховная Рада Украины не поддержала назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения. За соответствующий правительственный проект постановления № 3284 проголосовали только 217 народных депутатов.

Перед этим Верховная Рада приняла постановление "Об освобождении Илья Емца от должности министра здравоохранения Украины".