Впервые в регионе: на Львовщине заявили о выздоровлении женщины, болевшей коронавирусом

50-летняя женщина ранее вернулась из Германии.

На Львовщине впервые зафиксировали факт выздоровления от коронавирусной болезни.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, в области выздоровела 50-летняя женщина, у которой ранее диагностировали COVID-19 после возвращения из Германии.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тесты - отрицательные.

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"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", - отметил чиновник.

Пациентка - жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 31 марта, в Украине зарегистрировали 549 случаев коронавируса.

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