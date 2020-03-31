цей матеріал доступний українською

Впервые в регионе: на Львовщине заявили о выздоровлении женщины, болевшей коронавирусом

10:36, 31 марта 2020
Страна
300 0
Во Львове сообщили о первом выздоровлении от COVID-19 / УНИАН

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, в области выздоровела 50-летняя женщина, у которой ранее диагностировали COVID-19 после возвращения из Германии.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тесты - отрицательные.

Читайте такжеВ Киеве двое больных коронавирусом пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии

"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", - отметил чиновник.

Пациентка - жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 31 марта, в Украине зарегистрировали 549 случаев коронавируса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter