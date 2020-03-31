Впервые в регионе: на Львовщине заявили о выздоровлении женщины, болевшей коронавирусом
На Львовщине впервые зафиксировали факт выздоровления от коронавирусной болезни.
Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, в области выздоровела 50-летняя женщина, у которой ранее диагностировали COVID-19 после возвращения из Германии.
По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тесты - отрицательные.
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"Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине", - отметил чиновник.
Пациентка - жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 31 марта, в Украине зарегистрировали 549 случаев коронавируса.
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