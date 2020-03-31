В Киеве двое больных коронавирусом пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии

В больнице 39 пациентов с коронавирусом.

В Александровской клинической больнице Киева в инфекционных отделениях сейчас находятся 60 больных, из них с коронавирусом - 39, с подозрением - 21, с пневмонией - 37. Два пациента в крайне тяжелом состоянии.

Об этом на свое странице в Facebook сообщила главный врач Александровской больницы Людмила Антоненко.

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"Оба пациента на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) крайне тяжелые. Одному из них проводится диализ. Два месяца назад мы боролись за жизнь больного, у которого были аналогичные осложнения на фоне диагностированного гриппа А. Он выжил и выздоровел. И это дает нам всем надежду!", - написала она.

"Еще раз призываю! Не допустите развертывания трагических сценариев, не доводите до нашего с вами знакомства именно в эти страшные времена — оставайтесь дома!", - добавила врач.

Ранее главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко попросила украинцев прекратить штурмовать инфекционное отделение с температурой 37 без симптомов COVID-19.

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