Кличко обнародовал статистику инфицированных коронавирусом по районам Киева
В Киеве за последние сутки зафиксировали 20 новых случаев инфицирования новым коронавирусом, общее количество по состоянию на 30 марта - 102. Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет.
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Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко во время брифинга, передает ТСН.
Один пациент госпитализирован в больницу №4, трое – в городской больнице №9, остальные – лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.
Мэр отметил, что из 20 новых случаев четыре – так называемые "семейные очаги", когда заболели несколько членов семьи.
Кличко доложил, что сейчас в Александровской больнице находится 38 человек, в городские клинической больницы №4 – 13, в больнице №9 – 7, остальные – дома.
Также он назвал статистику инфицированных коронавирусом в Киеве по районам:
Голосеевский – 14;
Дарницкий – 13;
Деснянский – 4;
Днепровский – 2;
Оболонский – 6;
Печерский – 27;
Подольский – 5;
Святошинский – 8;
Соломенский – 16;
Шевченковский – 7.
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