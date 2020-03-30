Кличко обнародовал статистику инфицированных коронавирусом по районам Киева

Мэр отметил, что из 20 новых случаев четыре – так называемые "семейные очаги", когда заболели несколько членов семьи.

В Киеве за последние сутки зафиксировали 20 новых случаев инфицирования новым коронавирусом, общее количество по состоянию на 30 марта - 102. Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет.

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Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко во время брифинга, передает ТСН.

Один пациент госпитализирован в больницу №4, трое – в городской больнице №9, остальные – лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

Мэр отметил, что из 20 новых случаев четыре – так называемые "семейные очаги", когда заболели несколько членов семьи.

Кличко доложил, что сейчас в Александровской больнице находится 38 человек, в городские клинической больницы №4 – 13, в больнице №9 – 7, остальные – дома.

Также он назвал статистику инфицированных коронавирусом в Киеве по районам:

Голосеевский – 14;

Дарницкий – 13;

Деснянский – 4;

Днепровский – 2;

Оболонский – 6;

Печерский – 27;

Подольский – 5;

Святошинский – 8;

Соломенский – 16;

Шевченковский – 7.

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