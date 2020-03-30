В Ривненской области "закрыли" село из-за вспышки коронавируса (видео)
В Ривненской области закрыли село Тынное из-за вспышки вируса – там зафиксированы два летальных случая.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Скончалась 58-летняя женщина — одна из восьми зараженных из села Тынное.
Остальные инфицированные — в состоянии средней тяжести в Сарненской райбольнице, которая сейчас находится под охраной бойцов Нацгвардии.
Блокпосты — на выезде из села Тынное, жителей оттуда не выпускают. Также на Ривненщине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировали 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего 11 летальных случаев, а 6 пациентов уже полностью выздоровели.
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