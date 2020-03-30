В Кропивницком обнаружили коронавирус у водителя маршрутки

Четыре маршрута общественного транспорта в городе временно не будут работать.

В Кропивницком обнаружили коронавирусную болезнь у водителя маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Отмечается, что четыре маршрута общественного транспорта в городе временно прекращают свою работу с сегодняшнего дня.

"Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ЧП "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

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В мэрии подчеркнули, что медики предприятия, которые контактировали с больным, будут находиться на карантине. Кроме того, в техническом парке проведут проверку на соблюдение санитарных норм в период чрезвычайной ситуации в городе.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине подтверждено 475 случаев коронавируса.

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