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В Днепропетровской области выявили еще два случая инфицирования коронавирусом

19:54, 29 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

«На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще два случая коронавируса. COVID-19 выявили у жителей Кривого Рога и Новомосковска», - отметил он.

В настоящее время в Днепропетровской области всего лабораторно подтверждено 8 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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