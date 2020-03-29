В Днепропетровской области выявили еще два случая инфицирования коронавирусом
19:54, 29 марта 2020Страна
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COVID-19 выявили у жителей Кривого Рога и Новомосковска.
Иллюстрация / REUTERS
В Днепропетровской области 29 марта выявили еще два случая инфицирования коронавирусом.
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Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.
«На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще два случая коронавируса. COVID-19 выявили у жителей Кривого Рога и Новомосковска», - отметил он.
В настоящее время в Днепропетровской области всего лабораторно подтверждено 8 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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