На Закарпатье тесты показали коронавирус у 19 человек, контактировавших с инфицированной в церкви

Результаты анализов должны быть подтверждены лабораторией в Киеве.

В Закарпатской области предварительные результаты анализов ПЛР-тестов показали 19 новых случаев заражения коронавирусом. Речь идет о людях, контактировавших с инфицированной женщиной в церкви.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, среди 51 установленного контактного лица, у 19 человек, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты.

"Все лица, которые определены как контактные, находятся с 23 марта 2020 года в самоизоляции. Состояние их здоровья под контролем врачей первичного уровня. Легкие состояния лечатся амбулаторно, согласно протоколам, утвержденным Минздравом. В случае ухудшения, их госпитализируют для оказания соответствующей медицинской помощи", - отметил Гетманенко.

Он подчеркнул, что для подтверждения анализов биоматериалы пришлют в Киев в референс лабораторию Минздрава.

Гетьманенко также добавил, что сейчас на Закарпатье коронавирус подтвержден столичной вирусологической референс лабораторией у одного человека – жительницы г. Мукачево. Женщина находится на лечении в областной инфекционной больницы в Ужгороде. Ее состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным Минздрава, насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.