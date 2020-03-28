В Украине уже 356 больных коронавирусом

За сутки количество инфицированных возросло на 46 человек.

Количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.

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Об этом сообщили в Минздраве в вечерней сводке в субботу, 28 марта.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер субботы, 28 марта, от смертельного коронавируса COVID-19 в мире умерло уже 30 тысяч 249 человек.

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