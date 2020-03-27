Парацетамол или Ибупрофен: что лучше принимать при коронавирусе

Чем сбивать высокую температуру при коронавирусе.

ВОЗ рекомендовало для сбивания высокой температуры при коронавирусе принимать лекарство парацетамол.

Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендовали использовать при подозрении на коронавирус другой популярный противовоспалительный препарат ибупрофен.

Парацетамол или Ибупрофен

Перед рекомендацией ВОЗ, в Минздраве Франции сообщили, что прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств может усугубить заболевания коронавирусом из-за маскировки симптомов.

Но клинических исследований, которые связывали бы этот противовоспалительный препарат с повышенным уровнем смертности в случае заболеваемости коронавирусной инфекцией до сих пор нет.

Уже вскоре после первого заявления, ВОЗ все же изменила свое мнение относительно ибупрофена. "На основе имеющейся сегодня информации ВОЗ не отказывает от приема ибупрофена", - заявили в организации и отметили, что кроме уже известных побочных эффектов не существует других негативных последствий приема ибупрофена для пациентов с COVID-19.

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Вместе с тем, ученые из разных стран все равно склоняются к использованию парацетамола для снижения температуры при коронавирусе хотя бы потому, что он имеет меньше побочных эффектов.

"Нестероидные препараты, такие как ибупрофен, если их принимать в течение долгого времени, могут вызвать раздражения желудка и нагрузку на почки. А это опасно для пациентов со склонностью к заболеваниям желудка и почек", - заявил преподаватель и научный консультант Ливерпульской школы тропической медицины Том Уингфилд.

Парацетамол также рекомендуют для снижения температуры у детей, при условии если их температура выше 38,5 °C, тогда как ибупрофен используют редко.

Следует подчеркнуть, что принимать парацетамол и ибупрофен для профилактики нельзя, и даже опасно, ведь, как заявляет известный украинский врач Евгений Комаровский, жаропонижающие средства следует использовать только по прямому назначению, то есть симптоматически.

После заявлений об опасности препарата ибупрофен при коронавирусе, спрос на парацетамол в аптеках значительно вырос. Во Франции пришлось ограничивать продажу лекарств на его основе. Скупать парацетамол начали и в Украине. Одна из украинских фармкомпаний даже пообещала до конца марта выпустить дополнительный миллион упаковок препарата "Парацетамол".

Что такое парацетамол

Парацетамол - это лекарственное средство, обладающее обезболивающим и жаропонижающим действием.

Препарат создали в Университете Джонса Хопкинса 1877 года. Сейчас он выпускается в форме таблеток, суспензий, сиропа и в порошках.

Парацетамол широко используют для облегчения разного вида умеренной боли: головной, зубной, невралгии, мышечного, ревматического, менструального, в случае ожогов, травм.

Однако, ученые не рекомендуют использовать парацетамол беременным за то, что он негативно влияет на развитие ребенка, включая с аутичными расстройствами.

Принимать парацетамол нужно в соответствии с дозировкой указанной в инструкции, потому что передозировка этого препарата приводит к тяжелому поражению печени.

Также парацетамол противопоказан при употреблении алкоголя.

Что такое Ибупрофен

Ибупрофен - это нестероидное противовоспалительное лекарственное средство, из группы производных пропионовой кислоты, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Он был синтезирован Стюартом Адамсом и Джоном Николсоном в 1962 году.

Применяют для лечения ревматоидного артрита, остеоартроза, анкилозивного спондилита и при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных заболеваний, а также болевого синдрома при некоторых воспалительных поражениях периферической нервной системы.

В последнее время ибупрофен все чаще применяют как антипиретик для симптоматического лечения лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и др), в том числе у детей при определенных условиях.

Исследований относительно свойств ибупрофена при симптомах COVID-19 проведено не было, но ранее было изучено влияние препарата при других респираторных инфекциях. Было доказано, что в ряде случаев он действительно может ухудшать состояние больного.

Основной вывод экспертов состоит в том, что противовоспалительный компонент ибупрофена может снижать эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом.

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