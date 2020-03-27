Начальник полиции Киева, двое копов и курсант заразились коронавирусом - МВД
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, еще двое полицейских и курсант заразились коронавирусом.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
«Эпидемия усиливается и распространяется. Так, сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у троих полицейских и одного курсанта. Именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, наиболее часто становятся жертвами поражения опасной инфекцией», - заявил Геращенко.
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По его словам, в том числе диагноз COVID-19 сегодня установлен заместителю председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко.
Состояние здоровья Крищенко удовлетворительное, он продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.
Полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они информированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицировано.
«Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились. Будьте осторожны! Строго соблюдайте нормы карантина», - добавил Геращенко.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных 4 человека выздоровели.