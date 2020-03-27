Украинские производители планируют обеспечить 2 миллиона высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус – Минздрав

Сейчас собственные тесты на коронавирус разработали и зарегистрировали три украинские компании, одна из которых государственная - научное учреждение НАН Украины, и две частные.

Отечественные производители обеспечат государство ПЦР-тестами для 2 млн исследований на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас собственные тесты на коронавирус разработали и зарегистрировали три украинские компании. “Одна государственная - это научное учреждение НАН Украины и две частные, которые также зарегистрировали свои тест-системы и выпускают. Мы предполагаем, что следующая партия тестов у нас будет в ближайшее время - это новые ПЦР-системы, закупленные за пределами страны, а отечественные производители обещают нам сделать достаточно быстро, они уже запустили и расширяют производство для покрытия 2 млн исследований методом полимеразной цепной реакции", - рассказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой – 47 (1 умер), в Киеве – 47, Киевской – 32, Ивано-Франковской – 24 (2 умерли), Тернопольской – 25 (1 умерла), Запорожской – 8, Закарпатской - 1, Одесской – 4, Волынской – 2, Днепропетровской – 3, в Житомирской – 2 (1 умер), Львовской – 3, Ровенской - 9, в Черкасской – 2, Донецкой – 2, Луганской – 1 и Херсонской – 1.

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни, из которых трое взрослых и один ребенок.

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