Больше всего коронавирусной инфекцией в Украине болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав

Больные в возрастной группе свыше 65 лет составляют только 6% от общего количества инфицированных.

Почти 55% больных коронавирусной инфекцией в Украине – это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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“Больше всего (коронавирусной инфекцией - УНИАН) у нас болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех больных, от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, возрастная группа 65 "плюс" - 6% больных", - рассказал он.

По словам Ляшко, такая статистика свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства, выполняет карантинные мероприятия и ограничивает свою мобильность, однако люди в возрасте от 18 до 49 лет еще "пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром, в том числе Украиной".

“Мы сделали превентивные меры гораздо раньше, чем другие страны. Ваша задача - следовать тому, что вам рекомендуют. Мы не должны допустить повторения ситуации, которая есть в Италии, Испании, Франции. Наша с вами задача сейчас - ограничить свою мобильность, ограничить контакты и самоизолироваться. Это единственное профилактическое мероприятие, которое сегодня поможет нам спасти нашу систему здравоохранения и экономику. Без этого любые другие меры, которые будут приниматься правительством, не сработают”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой – 47 (1 умер), в Киеве – 47, Киевской – 32, Ивано-Франковской – 24 (2 умерли), Тернопольской – 25 (1 умерла), Запорожской – 8, Закарпатской - 1, Одесской – 4, Волынской – 2, Днепропетровской – 3, в Житомирской – 2 (1 умер), Львовской – 3, Ривненской - 9, в Черкасской – 2, Донецкой – 2, Луганской – 1 и Херсонской – 1.

В Черновицкой области зафиксировано четыре случая выздоровления от коронавирусной болезни, из которых трое взрослых и один ребенок.