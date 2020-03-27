На Тернопольщине коронавирус лабораторно подтвердили у 11-летнего ребенка
05:50, 27 марта 2020Страна
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Из 26 инфицированных 23 – жители Монастырисского района.
Мать и ребенка лечат в Тернопольской городской детской больнице / фото УНИАН
На Тернопольщине коронавирус лабораторно подтвердили у 11-летнего ребенка.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
Также COVID-19 обнаружили у матери ребенка. Оба они – с Монастырисского района, который является эпицентром заражения.
Мать и ребенка лечат в Тернопольской городской детской больнице.
Всего за сутки количество больных коронавирусом в области выросло с 15 до 26 человек.
Из них 23 больных – жители Монастырисского района.
Из общего количества зафиксированных больных один умер.
Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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