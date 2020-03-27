Из 26 инфицированных 23 – жители Монастырисского района.

На Тернопольщине коронавирус лабораторно подтвердили у 11-летнего ребенка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Также COVID-19 обнаружили у матери ребенка. Оба они – с Монастырисского района, который является эпицентром заражения.

Мать и ребенка лечат в Тернопольской городской детской больнице.

Всего за сутки количество больных коронавирусом в области выросло с 15 до 26 человек.

Из них 23 больных – жители Монастырисского района.

Из общего количества зафиксированных больных один умер.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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