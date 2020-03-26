Зараженных коронавирусом в Украине может быть в 8-10 раз больше, чем говорит официальная статистика - ученый

Это связано с тем, что у людей не было имеющихся признаков, проявлений заболевания или не была проведена диагностика.

По состоянию на вечер четверга, 26 марта, в Украине уже официально зафиксировано 196 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. На самом же деле цифра может быть в восемь-десять раз выше.

Об этом в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал академик НАНУ, директор Института биохимии имени А.В.Палладина Сергей Комисаренко.

Читайте такжеДоктор Комаровский ответил, каким мылом мыть руки, чтобы не заразится COVID-19 (видео)

"В Украине такие же прогнозы, как и во всем мире. Сейчас в мире отслеживают динамику заболеваний и их можно экстраполировать на нас. В каждой стране есть официальная статистика, которая демонстрирует определенное количество, которая является носителями вируса, которые уже заболели. Официальная статистика в 8-10 раз меньше за то, что есть на самом деле", - отметил Комисаренко.

Это связано с тем, что у людей не было имеющихся признаков, проявлений заболевания или не была проведена диагностика.

"Это не сокрытие данных, а соответствие реальным данным. В Украине все будет развиваться таким же образом - достаточно интенсивно. Наверное, мы увидим значительное увеличение. Введение карантина было очень своевременным", - подчеркнул академик.