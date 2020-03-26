Полсотни человек из 2,5 млн: украинские пограничники признали неэффективность измерения температуры на границе (видео)

Люди могут не иметь симптомов или принимать жаропонижающие.

Пограничники за месяц проведения температурного скрининга в пунктах пропуска обнаружили повышенную температуру в 52 из 2,7 млн человек, которые въехали в Украину.

Об этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил в видеокомментарии, размещенном на сайте ГПСУ.

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Он отметил, что в марте пограничники впервые столкнулись с такой ситуацией.

По словам Дейнеко, раньше тех, кто выезжал из Украины, было на 10% больше, однако в течение марта фиксируется увеличение количества лиц, которые въезжают в Украину, в сравнении с теми, что выезжают. В этом месяце граждан, которые вернулись в Украину, на 200 тысяч больше, чем тех, которые уехали.

«Наши граждане возвращаются на родину, наши заробитчане возвращаются домой, но все они являются здоровыми, никто из них нет заболевания коронавирус – очень трудно сказать», – добавил он.

Глава ГПСУ отметил, что уже месяц пограничники осуществляют температурный скрининг граждан, которые въезжают из других стран. По его словам, за это время проверено более 2,7 млн человек – как граждан Украины, так и иностранцев.

«Мы наблюдаем, что процент выявления лиц с повышенной температурой сверхнизкий. Всего зафиксировано 52 лица, в которых наблюдалась повышенная температура», – отметил председатель Госпогранслужбы.

При этом он добавил, что пограничникам стало известно, что пассажиры, перед тем как пересечь государственную границу Украины, иногда прибегают к хитростям, а именно – принимают жаропонижающие препараты.

По последним данным МИД, по состоянию на 25 марта при содействии дипломатов в Украину из других стран вернулись более 82 тыс. граждан.

Ранее в ВОЗ говорили, что измерение температуры у пассажиров во время въезда в страну для предотвращения распространения нового коронавирус – затратный и не очень эффективный запад. Более эффективно давать путешественникам рекомендации о том, как можно избежать заражения, а также собирать декларации о состоянии здоровья при въезде в страны с контактной информацией пассажиров, чтобы должным образом оценить риски и отследить их возможные контакты.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных.

Напомним, 25 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину хотят вернуться еще около 20 тыс. граждан.

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