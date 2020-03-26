Брифинг мэра Киева по борьбе с эпидемией: видео
12:13, 26 марта 2020Страна
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По состоянию на 10:00 26 марта в Киеве зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.
Киев борется с эпидемией коронавируса / Иллюстрация REUTERS
Мэр Киева Виталий Кличко провел ежедневный брифинг по ситуации с эпидемией коронавируса в столице.
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Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта в Киеве зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.
Всего по Украине зарегистрировано 156 случаев болезни, 5 из них – летальные.
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