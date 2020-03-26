Брифинг мэра Киева по борьбе с эпидемией: видео

По состоянию на 10:00 26 марта в Киеве зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко провел ежедневный брифинг по ситуации с эпидемией коронавируса в столице. Читайте такжеКиевщина получила 5,9 тысячи экспресс-тестов на коронавирус - ОГА Напомним, по состоянию на 10:00 26 марта в Киеве зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. Всего по Украине зарегистрировано 156 случаев болезни, 5 из них – летальные. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

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