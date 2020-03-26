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Врач рассказала, грозит ли Украине хантавирус

10:21, 26 марта 2020
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Грозить ли Украине хантавирус / фото nashzeleniymir.ru

Об этом сообщила  врач-эпидемиолог Алла Мироненко, передает ГолосUA.

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«Хантавирус не является новым заболеванием.  Этот вирус существует давно.  Случаи заражения хантавирусом были в Украине. Это природно–вирусная болезнь, которой можно заразиться от грызунов. Этот вирус животного происхождения. Человек от человека заразиться не может», - сказала А. Мироненко.

По ее словам,  вспышка хантавируса Украине не грозит.

«Хантавирус у нас периодически фиксировался в разных областях. Вакцины от него в Украине нет, но им никто не занимается, так как заболеваемость в нашем государстве не распространена. Это редкое явление, поэтому вспышки хантавируса в Украине не будет»,- резюмировала Мироненко.

Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

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