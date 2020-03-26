Врач рассказала, грозит ли Украине хантавирус

Хантавирус не является новым заболеванием, отметила эпидемиолог.

Вспышка хантавируса Украине не грозит, это природно–вирусная болезнь, которой можно заразиться от грызунов.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Алла Мироненко, передает ГолосUA.

Читайте такжеХантавирус: что это такое, симптомы, как не заразиться опасным вирусом

«Хантавирус не является новым заболеванием. Этот вирус существует давно. Случаи заражения хантавирусом были в Украине. Это природно–вирусная болезнь, которой можно заразиться от грызунов. Этот вирус животного происхождения. Человек от человека заразиться не может», - сказала А. Мироненко.

По ее словам, вспышка хантавируса Украине не грозит.

«Хантавирус у нас периодически фиксировался в разных областях. Вакцины от него в Украине нет, но им никто не занимается, так как заболеваемость в нашем государстве не распространена. Это редкое явление, поэтому вспышки хантавируса в Украине не будет»,- резюмировала Мироненко.

Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.