В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни
22:42, 25 марта 2020Страна
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За сутки выявлено 32 новых случая.
От коронавируса умерли пять человек / УНИАН
В Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом сообщает Минздрав.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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