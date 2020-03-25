На Сумщине умерла женщина, у которой экспресс-тест подтвердил коронавирус

Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста - предварительные.

Жительница Конотопского района Сумской области, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, скончалась в больнице.

Об этом говорится в сообщении на сайте Сумской ОГА.

Читайте такжеКоличество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 136 человек

"Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти. Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр", - рассказали в Сумской ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области сегодня, 25 марта, был диагностирован первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированная - 76-летняя женщина, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат.