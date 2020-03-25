ВОЗ рекомендует не прекращать плановую вакцинацию во время пандемии коронавируса

В приоритете первичные вакцинальные комплексы, в частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно среди детей первого года жизни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не прекращать вакцинацию во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"По рекомендациям ВОЗ, любое прерывание рутинной (плановой - в соответствии с национальным календарем прививок) иммунизации, даже на короткий период, приведет к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или росту количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии COVID-19.

При этом отмечается, что в соответствии с новыми изменениями в национальном календаре прививок, во время карантинных мероприятий не запрещены профилактические вакцинации.

Читайте такжеКалендарь прививок в Украине: когда делать прививки детям

"Карантин не отменяет рутинную вакцинацию. В приоритете первичные вакцинальные комплексы, в частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно среди детей первого года жизни", - отмечают в ЦОЗ.

Согласно требованиям по профилактике инфекций и мероприятий по инфекционному контролю в учреждениях здравоохранения, во время вакцинации в условиях пандемии COVID-19 нужно: оценить риск возможного заражения медработников, контактировавших с больными COVID-19; выделить хорошо вентилируемые помещения и обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 м в отношении других людей (или тех, кто с детьми), которые ожидают вакцинацию; также следует контролировать количество лиц во избежание скопления более 10 человек в одном помещении.

Отмечается, что на период карантина рутинную вакцинацию людей с признаками ОРВИ нельзя осуществлять до момента выздоровления.