Audi и Volkswagen разъединили свои логотипы из-за коронавируса (видео)

Автогиганты призвали людей соблюдать дистанцию, чтобы снизить темпы распространения COVID-19.

Два крупных немецких автопроизводителя, Audi и Volkswagen, изменили логотипы своих брендов, призывая людей к самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Так, Audi впервые с 1934 года разъединила свои кольца. На видео они "разъезжаются" друг от друга на одинаковое расстояние, после чего появляется надпись "соблюдайте дистанцию", а затем они снова соединяются со словами "держитесь вместе".

В опубликованном ролике на фирменном знаке Volkswagen буква V отделяется от буквы W и дистанцируется к верхней части кольца. Также на видео появляется надпись с призывом оставаться дома и держать дистанцию ради преодоления кризиса, а также благодарность за соблюдение указанных рекомендаций.

Видео: Volkswagen News

Напомним, по состоянию на утро 25 марта в мире 423 тысяч 121 человек заболели коронавирусной инфекцией.