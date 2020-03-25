В Одессе назвали авиарейс, которым в Киев 13 марта прибыл мужчина с коронавирусом

Пассажиров рейса «Австрийских авиалиний» просят обратиться к врачу и сообщить свои данные.

В Одессе власть назвала авиарейс, которым 13 марта прибыл в столицу инфицированный коронавирусом человек, о чем стало известно только сегодня.

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Как сообщили в мэрии Одессы, установлено, что заболевший летел в Украину 13 марта рейсом OS661 VIE-KBP «Австрийских авиалиний» (Вена-Киев).

«Уважаемые горожане, если вы или ваши близкие передвигались этим рейсом, вам необходимо обратиться к своему семейному врачу и сообщить свои данные на горячую линию по коронавирусу: 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов; 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов», - сказано в сообщении.

Кроме того, необходимо обязательно принять меры самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что в Одесской области зарегистрирован первый случай коронавируса COVID-19.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что инфицированный мужчина, 1995 г. р., прибыл в Украину из США. За медицинской помощью он обратился, ощутив недомогание, и после отрицательных тестов на грипп и ОРВИ, 14 марта, покинул больницу, подписав документ о самоизоляции.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, больной прибыл в Одесский регион через Нью-Йорк (США), Вена (Австрия) и Киев.

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