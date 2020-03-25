На Тернопольщине полиция ищет полтысячи контактных лиц зараженного коронавирусом священника (видео)

Всех граждан, контактировавших со священнослужителем, просят обратиться к врачам и побыть в самоизоляции.

В Тернопольской области полиция устанавливает лиц, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Речь идет о более чем полтысячи человек, всех их просят обратиться к врачам и побыть в самоизоляции.

Тем временем накануне областной лабораторный центр подтвердил диагноз коронавирус за сутки еще у трех больных. Это 53-летний мужчина, недавно вернувшийся из Польши, его жена и медсестра районной больницы, осматривавшая пенсионера, у которого несколько дней назад подтвердился диагноз.

Все из Монастырисского района: женщины сейчас находятся в реанимации райбольницы, а мужчины – в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Населенные пункты, которые оказались центром коронавируса, тщательно дезинфицируют.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19.