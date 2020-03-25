В Киеве возросло количество больных коронавирусом – Кличко

Сейчас в Киеве проверяется на подтверждение или опровержение диагноза коронавирус еще 22 образцы.

В Киеве возросло количество больных коронавирусом.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

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«Количество киевлян, что заболели COVID-19, выросла в столице до 31 человека», - написал он.

По его словам, во вторник вечером «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Все трое киевлян, что заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровской больнице с симптомами ОРВИ.

Сейчас «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко убежден, что обострение ситуации с распространением коронавируса в столице еще можно избежать, если киевляне будут придерживаться введенных ограничений.

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