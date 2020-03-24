Нардеп Ткаченко передал больнице в Киеве респираторы и лабораторные материалы (фото)

По словам депутата, в последнюю неделю этих средств больнице "катастрофически не хватало".

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко передал респираторы и лабораторные материалы в инфекционное отделение Александровской клинической больницы в Киеве, где лечатся больные коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали уже 97 случаев коронавирусаОб этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, в последнюю неделю этих средств больнице «катастрофически не хватало».

«Мы все оказались перед чрезвычайным вызовом — эпидемией коронавируса. Впрочем, на передовой – украинские врачи. Им, как никому, сейчас нужна наша помощь. Мы должны обеспечить их всем необходимым для выполнения работы и для защиты жизни и здоровья всех нас», – отметил он.

При этом Ткаченко призвал приобщиться к «своеобразному депутатскому флешмобу» коллег по парламенту: «Вы можете помогать преодолеть коронавирус не только в зале Рады – сегодня вы можете защитить тех, кто ежедневно защищает нас»,

Ранее УНИАН сообщал, как председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков передал медицинские маски и респираторы детскому инфекционному отделению в столице.