В Житомире экспресс-тест подтвердил коронавирус у двух женщин – мэр

Женщины ранее были госпитализированы с пневмонией.

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил о еще двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в городе.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 12:50 у плюс двух пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз «коронавирус». Ждем лабораторного подтверждения», - сообщил он.

Согласно его информации, в последнее время за границу женщины не выезжали.

Как сообщал УНИАН, 19 марта стало известно о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Житомире. Инфицированным оказался мужчина, который недавно вернулся из Австрии.

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