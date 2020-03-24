В Житомире экспресс-тест подтвердил коронавирус у двух женщин – мэр
13:21, 24 марта 2020Страна
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Женщины ранее были госпитализированы с пневмонией.
Иллюстрация / REUTERS
Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил о еще двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в городе.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По состоянию на 12:50 у плюс двух пациенток, которые были ранее госпитализированы с пневмонией, экспресс-тест подтвердил диагноз «коронавирус». Ждем лабораторного подтверждения», - сообщил он.
Согласно его информации, в последнее время за границу женщины не выезжали.
Как сообщал УНИАН, 19 марта стало известно о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Житомире. Инфицированным оказался мужчина, который недавно вернулся из Австрии.
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