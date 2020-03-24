Спецрейсами из-за границы происходит "бесконтрольный импорт" коронавируса в Киев – Кличко

Мэр столицы подчеркнул, что все профильные государственные органы должны приобщиться к контролю за состоянием здоровья людей, прибывающих в аэропорт «Борисполь» и Центральный железнодорожный вокзал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что спецрейсами из-за рубежа сегодня происходит бесконтрольное импортирование коронавируса в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-брифинге по ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

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«Я хочу подчеркнуть, в чем тревожность сегодняшней ситуации. В последние дни в столицу спецрейсом из-за рубежа прибывают десятки тысяч украинцев. Преимущественно в аэропорт «Борисполь», меньшая часть - на железнодорожный вокзал столицы. Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины. А с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица остается один на один», - заявил мэр.

Он отметил, что все профильные государственные органы должны присоединиться к контролю за состоянием здоровья прибывающих людей, к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту.

«Нужно строго информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны 2 недели находиться дома в самоизоляции. И должны понимать, какую будут нести ответственность за нарушение этого обязательства. Потому что сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу», - добавил Кличко.

Вместе с тем он обратился в МВД - усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также - предприятиями и учреждениями мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников.

«Мы ограничили пользование общественным транспортом, ввели спецбилеты и получаем тысячные заявки от государственных учреждений на проезд их сотрудников! Куда они будут ехать, если могут и должны работать дистанционно?! Мы сегодня должны максимально ограничить количество социальных контактов» - отметил Кличко.