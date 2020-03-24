Брифинг Минздрава о распространении коронавируса в Украине (видео)

В Украине уже подтверждено 84 случая заболевания.

Брифинг заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко относительно ситуации с распространением в Украине коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных. Позже стало известно, что в Черновцах медики подтвердили коронавирусную инфекцию у еще 13 местных жителей.

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