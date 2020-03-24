У Зеленского спрогнозировали, когда закончится эпидемия коронавируса в Украине

Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни, отметили в ОП.

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При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

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По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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