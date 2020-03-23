В Минздраве дали советы по защите детей от нового коронавируса

По данным Центра контроля и профилактики заболевания США, дети не имеют высокого риска заболеть COVID-19, чем взрослые.

В Министерстве здравоохранения отметили, что защитить детей от инфицирования коронавирусом COVID-19 можно, рассказав им о правилах, придерживаясь которых, можно остаться здоровым.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

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«Как сообщает Центр контроля и профилактики заболевания США (CDC), дети не имеют высокого риска заболеть COVID-19, в отличие от взрослых. Некоторые дети и младенцы болели новым коронавирусом, но именно взрослое население составляет подавляющее большинство случаев», - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, еще не известно, могут ли дети с тяжелыми хроническими или, к примеру, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иметь более тяжелый ход новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что для защиты детей от инфицирования COVID-19 необходимо поощрить их помочь остановить распространение коронавирусной инфекции.

«Расскажите им о правилах, придерживаясь которых, можно остаться здоровым: регулярно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%; избегать контакта с людьми, которые кашляют и чихают; ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются в бытовых помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, ручки, столы, туалеты, мойки и тому подобное; стирать детские вещи и плюшевые игрушки (которые подлежат стирке), согласно инструкциям производителя. Если возможно, стирать вещи следует при самых высоких температурных режимах и тщательно их сушить», - сообщили в Центре общественного здоровья.

Также указывается, что симптомы COVID-19 похожи у детей и взрослых. «Однако у детей с подтвержденным COVID-19 обычно наблюдаются легкие симптомы. Сообщается, что симптомы у детей похожи на простуду: лихорадка, насморк и кашель. Сообщалось также о рвоту и диарее», - отмечают в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве добавляют, что, если ребенок здоров, у него нет необходимости носить маску. Только те, кто имеют симптомы болезни или оказывают помощь больным, должны носить маски.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.

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