По словам министра здравоохранения, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

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Об этом глава ведомства заявил в интервью одного из телеканалов, передает пресс-служба Минздрава.

“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы”, - подчеркнул Емец.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

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