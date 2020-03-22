Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения
22:53, 22 марта 2020Страна
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По словам министра здравоохранения, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
Иллюстрация REUTERS
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.
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Об этом глава ведомства заявил в интервью одного из телеканалов, передает пресс-служба Минздрава.
“Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы”, - подчеркнул Емец.
По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.
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