Люди старше 60 лет: в Минздраве рассказали о группах риска во время пандемии коронавируса

Усложняют перенос болезни хронические заболевания.

В группах риска во время пандемии коронавируса находятся люди старше 60 лет, особенно если у них есть хронические заболевания.

Читайте такжеМинздрав за сутки получил более 80 подозрений на коронавирусОб этом во время брифинга 22 марта рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«По данным недавно опубликованной статистики в Италии, в группах риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью», – пояснил Ляшко.

При этом он призвал всех максимально ограничить свою мобильность.

Ранее УНИАН сообщал о последние рекомендации Минздрава, как уберечься от коронавируса.