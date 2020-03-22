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Люди старше 60 лет: в Минздраве рассказали о группах риска во время пандемии коронавируса

15:28, 22 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМинздрав за сутки получил более 80 подозрений на коронавирусОб этом во время брифинга 22 марта рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«По данным недавно опубликованной статистики в Италии, в группах риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее всего переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний. В первую очередь это диабет, после этого другие хронические заболевания органов дыхания, в первую очередь легких. Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью», – пояснил Ляшко.

При этом он призвал всех максимально ограничить свою мобильность.

Ранее УНИАН сообщал о последние рекомендации Минздрава, как уберечься от коронавируса.

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