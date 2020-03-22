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В Украине от коронавируса выздоровели уже восемь человек

15:09, 22 марта 2020
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В Украине стало меньше больных коронавирусом / Ілюстрація REUTERS

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Такие данные приводит Центр общественного здоровья. Все пациенты, которые выздоровели, – жители Черновицкой области.

Подчеркивается, что большинство людей переносят коронавирус как обычное ОРВИ. По сути, это и есть ОРВИ, но вызванное неизвестным ранее возбудителем.

Напомним, по состоянию на 10:00 22 марта в Украине было зафиксировано 47 случаев коронавируса, три из них – летальные. Один человек – выздоровел.

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