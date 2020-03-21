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80% зараженных коронавирусом перенесут болезнь в легкой форме - Минздрав

15:06, 21 марта 2020
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Большинство больных перенесут коронавирус в легкой форме / УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Также отмечается, что в случае необходимости Минздрав будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований у пациентов дома.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира программы “Шустер LIVE”.

Он подчеркнул, что лишь 5-7% тех, кто заболел, из опыта Италии и Испании, требуют реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. Виктор Ляшко призвал граждан оставаться дома и внимательно следить за своим здоровьем.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине было зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом.

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