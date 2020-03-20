Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)

По словам эксперта, маска должна быть 16 или 32-слойной.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что в качестве альтернативы медицинской маски можно использовать сделанную самостоятельно из подручных средств марлевую.

По его словам, маска должна быть 16 или 32-слойной, пишет РБК.

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«Ее просто сворачиваешь, свернули пополам — получилось два слоя, еще свернули — четыре, и так далее. Есть такие высокие длинные бинты, они как раз по высоте примерно то, что надо. Надо сворачивать и смотреть, как вам дышится в маске. В 32 слоя, на мой взгляд, неплохо дышится. Дальше вы просто прошиваете крест-накрест, чтобы она не расслаивалась, и обметываете по краям стежками. Пришиваете четыре лямки по углам — у вас готовая маска», — рассказал он.

По словам врача, после стирки маску можно использовать снова. «В ней походили, вы ее поменяли на следующую такую же, а эту на стирку, можно замочить с какой-нибудь белизной. И вирусы, и все остальное погибнут», — добавил он.

Чепурнов напомнил о необходимости как можно чаще мыть руки и не трогать лицо. «Надо помнить, что человеку свойственно пальцами трогать нос, глаза — вот с этим надо стараться поаккуратнее быть», — добавил он.

Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, можно сделать защитную маску самостоятельно в домашних условиях. Ранее УНИАН подробно рассказал, как сшить дома эту самую маску.