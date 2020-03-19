Несколько десятков аппаратов столица ожидает получить уже на следующей неделе.

Киев закупает дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, которые применяются при лечении сложных форм заболевания при COVID-19.

Читайте такжеВ Украине за неделю от гриппа умерли три человека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на брифинге о ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мер и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

«Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200, из них 133 - в инфекционных отделениях, базовых больницах. Мы закупаем еще дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких. И рассчитываем, что часть аппаратов - несколько десятков - мы получим уже на следующей неделе», - сказал Кличко.