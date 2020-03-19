В Украине за неделю от гриппа умерли три человека

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети.

В Украине за неделю (с 9 марта по 15 марта) от гриппа умерли три человека.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети.

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«Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине ... превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа», - заявили в Минздраве.

Отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

«За неделю получены сообщения о трех летальных случаях в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 66); ни один умерший не был привит против гриппа», - добавили в Минздраве.

Также указывается, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 105 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 936 человек.