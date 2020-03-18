В Радомышле уволили санитарку, отказавшуюся без защитного костюма мыть палату после умершей от коронавируса (видео)

Районная власть подтверждает, что в больнице мало защитных средств.

В Радомышле Житомирской области уволили санитарку инфекционного отделения, которая отказалась без защитного комбинезона мыть палату, где умерла больная на коронавирус женщина.

Журналистам ТСН женщина рассказала, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.

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"Должны быть комбинезон, мы должны быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Были три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу", - рассказала санитарка инфекционного отделения Радомышльской ЦРБ Наталья Гриценко.

Районная власть подтверждает, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники. А вот купить негде.

Как сообщал УНИАН, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, два из них — летальные. В Радомышле от болезни умерла 71-летняя женщина.