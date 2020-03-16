В Черновцах пациентка с подозрением на коронавирус умерла в больнице

В Черновицкой ОГА отметили, что ее смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей патологии, не связанной с COVID-19.

В Черновцах в инфекционном отделении областной клинической больницы сегодня вечером умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

В ведомстве отметили, что смерть пациентки наступила примерно в 19.00.

«Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе.

В то же время в ОГА отметили, что накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19. «Их результаты ожидаем в ближайшее время», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

16 марта подтвердили еще два случая коронавируса у жительниц Черновицкой области. По словам медики, их состояние удовлетворительное.