На Луганщине - первое подозрение коронавируса
20:55, 13 марта 2020Страна
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Изолированный человек находится под наблюдением врачей.
На Луганщине проверяют возможный случай коронавируса / facebook/cvODA
На Луганщине зафиксировано первое подозрение на коронавирус.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения облгосадминистрации.
"По состоянию на сегодня в Луганской области зафиксировано 1 подозрение на COVID-19. Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контактные, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным контролем", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.
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