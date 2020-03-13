На Луганщине - первое подозрение коронавируса

Изолированный человек находится под наблюдением врачей.

На Луганщине зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения облгосадминистрации.

"По состоянию на сегодня в Луганской области зафиксировано 1 подозрение на COVID-19. Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное. Определены все контактные, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным контролем", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Италии вот коронавируса умерла украинка

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине был зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 71-летняя жительница Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.