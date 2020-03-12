Украинцев призвали не употреблять алкоголь из-за коронавируса

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рекомендовал гражданам ежедневно и как можно больше есть овощей и фруктов.

В Министерстве здравоохранения Украины призвали граждан не употреблять алкоголь в условиях угрозы распространения нового коронавируса, поскольку это негативно влияет на иммунную систему организма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал на брифинге относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять", - сказал он.

Ляшко напомнил, что необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра с людьми, которые имеют признаки заболевания, мыть руки, вести здоровый образ жизни, высыпаться.

"И никакого алкоголя. Поскольку все думают, что алкоголь повышает иммунитет. Напротив, никакого алкоголя в этот период не должно быть. Алкоголь может временно поднять настроение, и может показаться, что коронавирус может быть «по колено». Но в дальнейшем употребление алкоголя ухудшает иммунную систему", - сказал замминистра.

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В то же время он рекомендовал гражданам ежедневно и как можно больше есть овощей и фруктов.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

За прошедшие три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине на сегодня зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Однако, начиная с 12 марта в Украине объявлен общенациональный карантин.