В Киеве будут наказывать за нарушение ограничений из-за коронавируса
За нарушение ограничений, связанных с ситуацией с коронавирусом, столичным торгово-развлекательным центрам и частным школам грозит административная или уголовная ответственность.
Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
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Он отметил, что решение о введении ограничительных мероприятий в столице является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.
"Мы говорим об ограничительных мерах, там есть только административная ответственность. Когда, не дай Бог, будет введен режим эпидемического состояния из-за коронавирусной эпидемии, тогда будет наступать уголовная ответственность, - заявил Поворозник.
Как сообщал УНИАН, 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведения массовых мероприятий.
Николай Поворозник отметил, что решение о введении ограничительных мер касается всех предприятий и хозяйств Киева независимо от формы собственности.