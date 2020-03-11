В Киеве будут наказывать за нарушение ограничений из-за коронавируса

Столичным ТРЦ и частным школам грозит административная или даже уголовная ответственность.

За нарушение ограничений, связанных с ситуацией с коронавирусом, столичным торгово-развлекательным центрам и частным школам грозит административная или уголовная ответственность.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Он отметил, что решение о введении ограничительных мероприятий в столице является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

"Мы говорим об ограничительных мерах, там есть только административная ответственность. Когда, не дай Бог, будет введен режим эпидемического состояния из-за коронавирусной эпидемии, тогда будет наступать уголовная ответственность, - заявил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведения массовых мероприятий.

Николай Поворозник отметил, что решение о введении ограничительных мер касается всех предприятий и хозяйств Киева независимо от формы собственности.