В Киеве из-за карантина могут перенести пробное ВНО

Столичная власть обсуждает этот вопрос с Министерством образования.

Столичная власть ведет переговоры с Министерством образования относительно возможного переноса пробного внешнего независимого оценивания, которое запланировано на конец марта.

Как сообщает "Громадське радио", об этом заявил заместитель председателя КГГА по вопросам здравоохранения, социальной защиты и транспортной инфраструктуры Николай Поворозник.

"Сейчас проводится работа с родительскими комитетами и с детьми, мы будем переходить на дистанционное обучение. Речь идет, в частности, и о тестовом ВНО, что должно быть в конце марта. Мы ведем сейчас переговоры с министерством, чтобы перенести это ВНО. Это касается всей Украины, поэтому решение будет приниматься не только по Киеву", - сообщил Поворозник.

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Как сообщал УНИАН, с четверга, 12 марта, в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.