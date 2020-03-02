Сегодня абитуриентам предоставят приглашение-пропуск на пробное ВНО

В этом году на участие в пробном ВНО зарегистрировались более 218 тысяч человек.

В личных электронных кабинетах участников пробного ВНО с сегодняшнего дня, со 2 марта, будут доступны приглашения-пропуски на пробное тестирование.

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Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, в приглашениях указаны адреса пунктов пробного тестирования.

Для входа в «Личный кабинет участника пробного ВНО» необходимо ввести логин и пароль, полученные ранее от Центра. Полученное приглашение-пропуск можно распечатать с помощью опции «Сформировать приглашение-пропуск». Документ формируется в формате PDF и загружается автоматически.

Сообщается, что 2020 году на участие в пробном ВНО зарегистрировались 218 662 человека. Большинство лиц (143 498) изъявили желание проходить пробное тестирование по двум предметам.

Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе – 189 928, математике – 62 388, истории Украины – 37 860 и английскому языку – 45 844. Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО, – 362 160.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературы состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, по географии, по физике, по химии, а также с иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) – 28 марта.

Определить результаты пробного ЗНО можно с помощью онлайн-сервиса, который будет открыт 21 марта.

Напомним, 3 февраля в Украине началась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года.