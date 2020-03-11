Сюмар сообщила, что карантин вводят по всей Украине
13:18, 11 марта 2020Страна
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Карантин введен на 3 недели.
REUTERS
В Украине в связи с коронавирусом ввели общенациональный карантин.
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Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар.
По ее словам, карантин вводится от 12 марта на три недели, до 3 апреля.
В частности, введение карантина предусматривает:
- закрытие учебных заведений
- запрет массовых собраний более 200 человек
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Также, по словам Сюмар, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49.
"Правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук", - сообщила Нардеп.
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