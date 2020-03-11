Никакой школы и кино: в Киеве вводят ограничения из-за коронавируса (видео)

Общественный транспорт пока работает в обычном режиме.

В Киеве с четверга, 12 марта, вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания смертельным коронавирусом.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: последние новости по состоянию на 11 марта (онлайн)

Об утверждении плана противоэпидемических мероприятий и ограничений заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.

Превентивные мероприятия в Киеве предварительно вводятся до конца марта.

«В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садиках. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах будет введен усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи. Общественный транспорт пока работает в обычном режиме», - отметил Кличко.