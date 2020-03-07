В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину

Сейчас в Черновицкой области госпитализированы семь человек, которых проверяют на наличие COVID-19.

В Черновцах сегодня медики госпитализировали еще одного человека с подозрением на инфицирование новым коронавирусом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

По информации ОГА, сегодня в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали мужчину.

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«Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения COVID-19», – сообщила пресс-служба.

Сейчас в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали инфицированного. Позже врачи госпитализировали также жену черновчанина. Сейчас у нее отсутствуют какие-либо признаки коронавирусной инфекции.