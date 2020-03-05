Врач объяснила, какими темпами можно худеть
14:10, 05 марта 2020Страна
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Специалист отметила, что при небольшом исходном весе здоровые темпы похудения будут более низкими.
Как сбрасывать вес без вреда для здоровья / ua.depositphotos.com
Врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста рассказала УНИАН, сколько можно сбрасывать без рисков для здоровья в неделю и в месяц.
"Полкилограмма-килограмм в неделю, то есть, три-четыре килограмма в месяц", - отметила специалист.
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Она добавила, что если исходный вес у человека большой, то потеря веса может быть немножко больше.
"При небольшом исходном весе здоровые темпы похудения будут более низкими", - подчеркнула диетолог.
Полный текст интервью с диетологом читайте по ссылке Татьяна Лакуста: ко мне на прием приходят молодые девушки с лишними килограммами и болезнями из-за лишнего веса, потому что "стыдно не доесть, мама так учила"
Ранее врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста рассказала УНИАН о самых распространенных заблуждениях относительно здорового питания.
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