Врач объяснила, какими темпами можно худеть

Специалист отметила, что при небольшом исходном весе здоровые темпы похудения будут более низкими.

Врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста рассказала УНИАН, сколько можно сбрасывать без рисков для здоровья в неделю и в месяц.

"Полкилограмма-килограмм в неделю, то есть, три-четыре килограмма в месяц", - отметила специалист.

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Она добавила, что если исходный вес у человека большой, то потеря веса может быть немножко больше.

"При небольшом исходном весе здоровые темпы похудения будут более низкими", - подчеркнула диетолог.

Полный текст интервью с диетологом читайте по ссылке Татьяна Лакуста: ко мне на прием приходят молодые девушки с лишними килограммами и болезнями из-за лишнего веса, потому что "стыдно не доесть, мама так учила"

Ранее врач-терапевт, диетолог Татьяна Лакуста рассказала УНИАН о самых распространенных заблуждениях относительно здорового питания.